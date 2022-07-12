13 вулиць перейменували у Тернополі. Про це повідомив міський голова Сергій Надал. За його словами, відповідні рішення вже прийняли на сесії, якій передували громадські обговорення та робота комісії.

«Сьогодні відбулася сесія. Депутати прийняли рішення, перейменували 13 вулиць, які у Тернополі мали радянське походження. Нагадаю, 1 квітня ми збирали пропозиції тернополян, які вулиці вони бажають перейменувати. Протягом травня працювала комісія, до якої входили науковці, філологи, історики. Протягом червня пройшли громадські обговорення. І з врахуванням цих пропозицій, сьогодні рішення винесено на сесію, депутати підтримали ці рішення. Людям нічого платити за зміни документів не потрібно, ми автоматично переведемо це у всі існуючі реєстри, а також внесемо необхідні зміни в рух та маршрути громадського транспорту», – зазначив на брифінгу Сергій Надал.

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Додамо, жителі Тернополя подали майже 2800 варіантів назв вулиць. За результатами обговорень, депутати підтримали рішення про перейменування вулиць у Тернопільській громаді. Зокрема, вулицю Танцорова змінили на Старий Поділ; вулиця Живова отримала назву – Торговиця; вулицю Макаренка на вулицю Іванни Блажкевич; вулицю Чехова на вулицю Олени Теліги тощо. Також назву парку «Топільче» у Тернополі змінено на парк «Сопільче», а теплохід «Герой Танцоров» відтепер носитиме назву «Ян Амор Тарновський».