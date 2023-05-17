У Тернополі діє 30 сховищ та укриттів. Їхнє розташування можна знайти на інтерактивній мапі. На випадок тривоги у нічний час, люди можуть скористатися найближчим сховищем.

Спеціальна комісія у Тернополі огляне укриття. У разі невідповідності вимогам, будуть складені протоколи. Про це повідомив на брифінгу міський голова Сергій Надал.

«Інформацію про розташування та години роботи укриттів можна переглянути на інтерактивній мапі або в додатку «е-Тернопіль». Наголошую, що власники укриттів мають розмістити графік роботи, якщо це укриття знаходиться не в підвалі житлового будинку. Також, якщо у вас є інформація, що якесь сховище або укриття є в неналежному стані чи не працює, телефонуйте на цілодобову гарячу лінію (Довідка 1580) – 067 447 29 19; 067 351-57-10. Призначена комісія, яка огляне ці всі об’єкти», – зазначив Сергій Надал.

Тернополян закликали не нехтувати повітряної тривогою та перебувати у цей час в укриттях.