Патрульні перевіряють рейсові автобуси на Тернопільщині. Водії мають показати посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, паспорт маршруту, страховий поліс.

Про це Суспільному повідомила виконувачка обов’язків речниці патрульної поліції в області Ольга Гаврилюк.

На автовокзалі перевіряв документи у водія старший лейтенант поліції Тарас Пиріжок.

“У водіїв перевіряються дозвільні документи, страховий поліс, страхівку на пасажирів, технічний стан транспортних засобів перед виїздом”.

Старший інспектор Володимир Зварич вимірював протектори шин.

“Безпосередньо, ми вимірюємо лише ті транспортні засоби, які проходять технічний огляд. Тобто автобуси, в даному випадку, проходять його двічі на рік, оскільки тепер під час технічного огляду відбуваються заміри цих величин. Зокрема, один із цих приладів, штанний глибиномір. Зараз ми бачимо показник 10 сантиметрів, це хороший протектор. Допустима норма для маршрутних транспортних засобів, не менша ніж 2 міліметри”.

Водій Володимир Ващишин їздить за маршрутом Тернопіль – Івано-Франківськ. Чоловік розповів, проблем із документами не виникало.

“У мене все в порядку, я вже пропрацював багато років на автобусах, їздив по місту, а також здійснював інші рейси, їздив на Сатанів. Тому в мене все добре”.

Ольга Гаврилюк розповіла про найчастіші порушення у водіїв.

“Найчастішими порушеннями є несправність технічна. Може бути проблема у протекторі шин. У документах страховий поліс може бути протермінований. Такі заходи проводяться на постійній основі, задля забезпечення дорожнього руху, а також для зменшення аварійності. Це необхідно для дотримання законності водіями, а також для того, аби пасажири відчували себе в безпеці”.

Упродовж дня інспектори відділу безпеки дорожнього руху перевірили 8 рейсових автобусів.