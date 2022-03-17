Одяг та взуття для переселенців роздають поблизу Архикатедрального собору Тернополя. Речі людям віддавали безкоштовно, їх раніше у храм принесли волонтери, а також передали з-за кордону.

Про це розповів отець храму Роман Демуш, передає Суспільне. За його словами, весь одяг посортували.

Оксана Старовецька разом з сім’єю до Тернополя приїхала з Києва на початку березня. Сюди, каже жінка їхали два дні.

“Ми виїхали з Києва до Київської області з мінімальною кількістю речей. Це спідня білизна, шкарпетки із одягу нічого не було. І вже з Київської області добиралися сюди машиною. Діти були з мінімальною кількістю речей, тому прийшли сьогодні щось вдягнути. Весною хочеться змінити одяг з зимового на щось більш легке”, – каже Оксана.

Сумчанин Павло Пархоменко разом з однорічною племінницею Кірою чекає на сестру допоки вона шукає необхідні речі.

“В основному це підгузки, якісь може іграшки. Вологі серветки. Ми мали мінімальний набір свого одягу, то якісь хоч кросівки, курточку не зимову”, – каже Павло.

Книжки та іграшки для двох дітей взяла Оксана Маркова. Вона до Тернополя приїхала з Сум. Жінка розповіла, зібралися в дорогу за 10 хвилин:

“В чому були. Одне взуття дитині взяла. Самі були без речей. Про гігієну тоді не думали. В підвал спустилися, посиділи. Тоді не працювала голова, що треба збирати. Гроші, документи, якісь теплі речі і тому зараз все потрібно. Дітям книжки взяла, книжки взяла, бо діти сидять на голові. Не до навчання. На вулицю бояться виходити. Не можемо заставити виходити на вулицю, бо вони бояться. Намагаємося чимось займати, книжки давати, щось писати, щось робити, щоб хоч якось відволікати”.

Речі, які сьогодні роздають, приносили прихожани церкви, а також передавали парафії з-за кордону. Про це розповів отець Роман Демуш.

“Це гуманітарна допомога, яка поступила з Європи, зокрема з Італії. З наших парафій з Риму, з Гену, Савони, з іншим міст, з Ферари, з Голандії, з Німеччини. Ми впродовж цих трьох тижнів їх накопичували і сьогодні зробили цю акцію, щоб люди могли взяти собі все те, що вони потребують”, – каже Демуш.