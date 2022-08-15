Найвразливіші категорії населення із числа переселенців можуть отримати кошти на оренду житла. Для цього необхідно подати заявку до благодійного фонду «Карітас Тернопіль».

В «Карітасі Тернопіль» діє всеукраїнський проект від Карітас Україна «#Emergency_appeal- реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні». В рамках цього проекту, діє напрямок компенсації коштів за оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Таким чином планують охопити найвразливіші категорії населення серед числа переселенців та допомогти їм знайти житло, компенсувавши витрати на оренду. Для цього, у благодійному фонді розробили реєстраційну форму, куди потребуючі люди вносять свій запит, вказавши вразливу категорію, до якої належать та власні дані. Заявки на отримання компенсації вже подали близько двох тисяч осіб. І перший етап подання заявок закрили. Про другий етап прийому заявок буде повідомлено в телеграм каналі https://t.me/caritas_ternopil.

Подати заявку можуть такі категорії населення: людина з інвалідністю; людина старше 60 років; самотня мати або батько, що проживає з неповнолітніми дітьми; багатодітна родина, що проживає з трьома і більше неповнолітніми дітьми; вагітна або годуюча мати з дитиною до 2-х років; важкохвора особа. Кожну заявку опрацьовують адвокаційники проекту та перевіряють наявність інших виплат, достовірність вказаної інформації, тощо.

Серед поданих заявок обирають найтерміновіші та найвразливіші випадки. Про те, що можна отримати грошову компенсацію та усі умови її надання людині повідомляють особисто за номером телефону, вказаним у реєстраційній заявці. Щоб уникнути зловживань, особі треба пред’явити оригінали документів у паперовому вигляді в день підписання договору про отримання грошової компенсації. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії: 068 9492949.