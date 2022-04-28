У Тернополі перекрили один з мостів: планують відкрити 10 травня

У Тернополі через ремонт перекрили один із пішохідних мостів. Він сполучає вулиці Транспортну і Бродівську.

За словами заступника начальника відділу управління житлово-комунального господарства В’ячеслава Мокляка, минуло року на цьому мості замінили сходи, які були в аварійному стані. Цьогоріч розпочали другий етап ремонтних робіт, повідомляє Суспільне.

“Ми проведемо роботи із захисту конструкцій. Це оброблення спеціальним антикорозійним захистом. Облаштуємо майданчики підходів до сходів. Зі сторони вулиці Транспортна. Ці роботи проводяться підрядною організацією, за рахунок коштів поточних видатків. Загальна кошторисна вартість робіт у цьому випадку буде 625 тисяч гривень”, – каже Мокляк.

В’ячеслав Мокляк каже, ремонт мосту планують завершити до 10 травня.