Поточний ремонт дорожнього покриття триватиме майже три тижні на вулиці Замонастирській. Ремонтуватимуть ділянку від вулиці Стецька до Гайової. Тому тут буде заборонено проїзд автотранспорту з 26 травня до 9 червня.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 25 травня.

Заступник міського голови Владислав Стемковський зауважив, що вказана ділянка дороги буде повністю перекрита не увесь період часу, а тільки декілька днів, щоб була можливість виконати усі необхідні роботи. Виконуватиме роботи товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-будцентр».

Також з 27 травня до 27 липня частково перекриють проїзд для автотранспорту на вулиці Шептицького в межах моста через річку Серет.

– Є певні технологічні відхилення цього мосту від нормативів, – каже Владислав Стемковський. – Для того щоб їх усунути необхідно обмежити рух транспорту через міст. На ньому є чотири полоси. На місяць будуть перекриті дві полоси і на другий місяць – ще дві полоси. Ремонтні роботи триватимуть з 27 травня до 27 липня. Особливих проблем для проїзду це не створюватиме, рух транспорту буде забезпечений. Особливе навантаження починається в серпні, а до того часу роботи будуть виконані, і це забезпечить експлуатацію мосту на найближчі десятки років.

Ремонтуватиме міст товариство з обмеженою відповідальністю «Техномістбуд Холдинг».