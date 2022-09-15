У Тернополі п’яний водій протаранив три автомобілі, які зупинилися перед світлофором. ФОТО

Вчора близько 10-ї години ранку патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих на вулиці Тролейбусній.

Інспектори оперативно прибули за вказаною адресою та встановили, що водій автомобіля Ford здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes, не зупинився та продовжив рух далі.

Після чого, водій не впорався з керуванням та допустив пошкодження автомобілів Opel, Honda та Citroen, які саме зупинилися на заборонений червоний сигнал світлофора.

Під час спілкування з водієм-правопорушником інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували останньому огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу чи у найближчому медичному закладі, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1.81 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом норму.

Патрульні склали на громадянина протоколи за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та два протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

В результаті безвідповідальних дій нетверезого громадянина пошкоджено п’ять автомобілів. На щастя, обійшлось без травмованих. Подальшу долю горе-водія вирішуватиме суд.







