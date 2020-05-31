У громадському транспорті Тернополя зафіксували порушення карантину.

Пасажир відмовлявся одягати маску, відтак кондукторка викликала поліцію. Відтепер порушнику загрожує штраф від 17 тис. грн.

Усі пасажири, водії та кондуктори повинні дотримуватися маскового режиму. Це вимога Уряду, за її виконанням стежать правоохоронці.

“Зареєстрували випадок порушення карантину у Тернополі. Був конфлікт між кондуктором громадського транспорту, де громадянин відмовлявся одягати маску. Кондуктор попросив його не заходити до транспортного засобу, викликав поліцію. Ми відреагували, доставили до міського відділу поліції. Склали відповідні адміністративні матеріали. Інших особливих порушень не зафіксовано. Окрім того, що громадяни нехтують, не одягають маски на вулицях”, – повідомив на засіданні міського оперативного штабу начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Відповідно до вимог адаптивного карантину, який діє у Тернополі, у громадському транспорті можна перевозити пасажирів лише на сидіннях. У разі порушення, перевізників і водіїв штрафуватимуть.

Софія Романська