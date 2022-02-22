«Кубок пам’яті Героїв Небесної Сотні та усіх загиблих за волю та незалежність України» організували у Тернополі.

Змагання відбулися у спортивному комплексі «Політехнік». Взяли участь військовослужбовці 2 батальйону 2 Галицької бригади Нацгвардії України.

Це Всеукраїнський турнір з міні-футболу. Військовослужбовці долучилися, щоб вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні та усіх загиблих за волю та незалежність України. Загалом у змаганнях взяло участь 16 команд, вони поділилися на 4 групи. Серед учасників – військові 44-ї окремої артилерійської бригади, працівники поліції, представники Нацкорпусу, українського козацтва, волонтери та команди районів Тернопільщини.

«Нехай ми і не зайняли призового місця, але виклались на повну. Суперники були гідні, сильні. Ми ж у свою чергу й надалі будемо тренуватися і готуватися до наступних змагань. Хочеться також відзначити нашу групу підтримки. Так як вболівали за нас, не вболівали за жодну команду», – зазначив командир відділення стрілецької роти 2 батальйону військової частини 3002 молодший сержант Богдан Юрчук.

Учасників змагань відзначили грамотами за активну участь.