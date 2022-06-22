У Тернополі оголосили конкурс з пошуку перевізників на два маршрути

Конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Тернопільської міської територіальної громади оголосили у міській раді. Йдеться про визначення перевізників на маршрутах №20 та №20А. на черговому засіданні виконавчого комітету 22 червня прийняли ряд рішення, які стосуються вибору нового перевізника.

Нагадаємо, що на початку травня виконком прийняв рішення розірвати договори на перевезення пасажирів автомобільним транспортом з підприємцем, які обслуговував вказані маршрути. До такого кроку вдалися тому, що перевізник систематично порушував договірні умови в частині дотримання планової кількості рухомого складу на маршрутній мережі громадського пасажирського транспорту, не дотримувався затвердженого розкладу руху та відхилявся від встановленого маршруту.

До проведення конкурсу з визначення перевізника маршрути №20 та №20А обслуговує КП «Міськавтотранс». Окрім рішення про проведення конкурсу на виконкомі прийняли ще два.

– Наступне рішення – «Про затвердження кошторису витрат на організацію та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування ТМТГ та розміру плати за участь у конкурсі, – розповів Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – У кошторисі закладена стаття витрат виготовлення та погодження паспортів автобусних маршрутів 20 та 20 А. Визначена сума є внеском конкурсантів для участі у конкурсі. Ще одне рішення «Про оголошення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування ТМТГ». Ним ми оголошуємо конкурс на перевезення, доручаємо конкурсному комітету провести конкурс і подати на затвердження виконавчому комітету протокол засідання конкурсного комітету в 10-денний термін після проведення конкурсу.

Детальну інформацію про терміни проведення та умови конкурсу можна дізнатися на сайті міської ради.

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