У Тернополі тривають роботи з реалізації проєктів-переможців «Громадського бюджету 2020».

Зокрема, у дворі на вулиці Київській, 1 цими днями облаштовують унікальний спортивний майданчик під відкритим небом, аналогів якому немає у місті.

Як розповідають ініціатори ідеї, з метою активного заняття спортом жителями мікрорайону і створення альтернативи спортзалам та фітнес клубам, відтепер на майданчику для воркауту розміщений гантельний ряд, а також тренажери для виконання станової тяги і присідань, «метелик», верхній та нижній блоки тощо.

До слова, окрім проєкту №14 «Вуличний спортзал: Київська, 1», роботи в рамках Громадського бюджету ведуться ще на 18-ти об’єктах у Тернополі.







