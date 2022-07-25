У Тернополі облаштовують додаткові укриття у підвальних приміщеннях житлових будинків.

Про це повідомив на брифінгу міський голова Сергій Надал. Також діятимуть сховища у драмтеатрі та в українському домі “Перемога”.

Укриття повинні бути відчиненими не лише для мешканців будинків, а й для перехожих.

“Триває активна робота зі створення додаткових укриттів на базі підвальних приміщень житлових будинків. Цього тижня відбулася нарада з керівниками ЖЕКів та ОСББ. Є доручення керівникам цих структур щодо облаштування цих підвальних приміщень, вони повинні забезпечити очищення та прибирання цих приміщень. Якщо є необхідність — демонтувати перестінки, які збудовані самими мешканцями, визначити відповідального за те, щоб підвальні приміщення були відкриті під час сигналу повітряної небезпеки. У цих приміщеннях матиме право укритися будь-хто, не лише мешканці цих будинків, а й людина, яка випадково проходитиме там під час сигналу повітряної небезпеки. Працюватиме укриття на базі українського дому “Перемога”, на базі драмтеатру”.