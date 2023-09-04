За минулі вихідні патрульні виявили 16 водіїв, які керували транспортними засобами, ймовірно, в стані сп’яніння.

Один із випадків стався на вулиці Лесі Українки. Охоронці порядку виявили автомобіль Audi, який порушив правила дорожнього руху. Інспектори спробували зупинити автомобіль, але водій не виконав законної вимоги поліцейських та спробував утекти. Патрульні наздогнали та зупинили автівку. Під час спілкування з кермувальником, поліцейські виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Окрім того, інспектори з’ясували, що юнак не мав права керувати транспортним засобом, адже йому ще не виповнилося 18 років.

Патрульні склали на хлопця відповідні адміністративні матеріали, надалі його долю вирішуватиме суд.

“Вкотре наголошуємо: громадяни, які нетверезі сідають за кермо, наражають на небезпеку не лише себе, але й інших учасників дорожнього руху”, – звертаються у патрульній поліції.