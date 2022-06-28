У День Конституції на Театральному майдані у Тернополі вручили нагороди військовослужбовцям і волонтерам. Трьох українських захисників – Петра Батьківського, Романа Стецюка та Володимира Яськова посмертно нагородили орденами «За мужність». Їхні нагороди отримали матері.

Загалом у Тернополі нагороди вручили 20 військовослужбовцям. Це медалі за вірну та відважну службу українському народові. Тернополянка Ольга Стецюк отримала нагороду сина. Український захисник Роман Стецюк загинув 3 березня, обороняючи Северодонецьк.

«Він прослужив у спецназі рік і два дні. Якби не війна, як казали військовослужбовці, його чекало хороше майбутнє. Але ми не знаємо, що чекає нас. Син хотів бути військовим. Згадую, як він перший раз прийшов додому, як отримав статус і сказав: «Мамо, ваш син – військовослужбовець. Можете гордитися!». І я дійсно горджуся, що ми змогли з чоловіком виховати такого хорошого сина», – розповідає жінка.

Після завершення урочистостей тернополяни поклали квіти до меморіалу Незалежності.