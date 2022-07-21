У Тернополі на ставі 15-річна дівчинка випала з байдарки. ВІДЕО

Прикрий випадок стався 20 липня по обіді.

До служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на тернопільському ставі допомоги потребує неповнолітня, 2007 року народження.

Як розповіли рятувальники, двоє дівчат каталися на байдарках і одна з них впала у воду. На щастя, вона була у рятувальному жилеті.

О 14:11 рятувальники прибули на місце події та за допомогою човна дісталися до потерпілої і витягли її з води.

Як повідомляє Терен, медики забрали неповнолітню до лікарні на обстеження.

“Вона не наковталася води. Ми зробили їй кардіограму, серцево-судинна система в нормі. Є незначне переохолодження, через те, що довго перебувала у воді. Госпіталізації в екстреному порядку не потребує. Її відпустили додому під нагляд родичів”, – прокоментувала медична директорка Центру швидкої медичної допомоги Ганна Мончак.