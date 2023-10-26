У Тернополі на пішохідному переході водій автомобіля збив дитину

Неповнолітню дівчинку з тілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги. Дитина потрапила під колеса автомобіля.

Аварія трапилася 25 жовтня близько 11:20 на вулиці Антона Монастирського. На нерегульованому пішохідному переході водій автомобіля “Mercedes-Benz-312D” збив дванадцятирічну дитину.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. Триває слідство.