У Тернополі муніципальна інспекція зафіксувала порушення правил поводження з твердими побутовими відходами.

В управління муніципальної інспекції звернулися мешканці Тернополя з інформацією та фото- і відеофіксацією факту порушення правил поводження мешканцями з твердими побутовими відходами, а саме: невідомі особи вивантажили з вантажного автомобіля будівельні та побутові відходи, чим вчинили адміністративне правопорушення.

Реагуючи на звернення тернополян, інспектори виїхали на вказане місце, де їм вдалось встановити порушників та притягнути їх до відповідальності за ч.1 82, та ст 152 КУпАП.

Особам надано припис на негайне прибирання даної території.