Комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» має намір змінити тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів. Інформацію про це оприлюднили на сайті підприємства.

Тарифи на тепло і гарячу воду, які діють зараз для населення були, встановлені у листопаді 2018 року. Це 42,24 гривень за метр квадратний в місяць за централізоване опалення та 91,36 гривень або 98,85 за кубометр гарячої води.

«З дати встановлення для КП «ТМТКЕ» діючих тарифів на теплову енергію та послуги теплопостачання відбулися значні зміни як економічних так і технічних показників діяльності підприємства, – пояснюють на підприємстві. – У зв’язку із зміною розмірів планованих витрат з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг теплопостачання, діюча структура тарифів на теплову енергію та послуги теплопостачання не відповідає планованим економічно обґрунтованим витратам. З 21 травня 2021 року відповідно до рішень Уряду України для теплопостачальних підприємств запроваджено на рівні держави ринкові відносини щодо закупівлі природного газу. Ціна природного газу визначається договором підприємства на постачання природного газу з ТзОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”. На листопад 2021 року вона становить 30 217,52 гривень за 1000 кубічних метрів (без ПДВ ). Такий розмір ціни на природний газ застосований у розрахунку проекту тарифів на теплову енергію для інших споживачів. Крім зміни витрат на природний газ зростають витрати на електричну енергію, оплату праці, сплату єдиного соціального внеску та інші витрати з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, надання послуг теплопостачання.».

У міській раді вже підготували відповідний проект рішення. Як зазначають у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» ним передбачено встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги теплопостачання для населення. Проте, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 роки, нові тарифи для населення почнуть застосовуватись з 1 червня 2022 року. Для інших категорій споживачів нові тарифи планують встановити з 1 грудня 2021 року.