У Тернополі господар збудував файний паркан, через який мешканці кількох будинків залишилися без води. ФОТО

Днями працівники КП “Тернопільводоканал” отримали аварійний виклик на одну з вулиць мікрорайону “Старий парк”.

Яким було здивування фахівців, коли з’ясувалося, що оперативно усунути проблему не вдасться. Причина проста – відсутність доступу до комунікацій через збудований господарем паркан.

“Можемо лише порадіти за тернополян, які мають змогу реалізувати свої естетичні фантазії в архітектурі. Та в процесі втілення задумів повинна бути розумна межа. У нашому випадку – межа охоронної зони навколо водопровідних і каналізаційних мереж. Не сперечаємося, змурований паркан справді виглядає монументально (світлини додаємо в коментарі). Але ж не в безпосередній близькості до колодязя”, – зазначають у водоканалі.

Оскільки при виконанні робіт ризик обвалу надзвичайно високий, то для ліквідації пошкодження вигадали альтернативний план. Для кількох будинків фахівці облаштовують постачання води за іншою схемою, прокладаючи близько сотні метрів поліпропіленової труби.

У водоканалі зазначають, що архітектурні покращення спровокували незручності для багатьох споживачів на кшталт тимчасового відключення води.

Власник огорожі матиме два шляхи виходу зі ситуації – або демонтувати паркан, або організувати перенесення мережі.

“Тож наполегливо радимо містянам у час втілення бажань не забувати про значення добросусідства та важливість дотримання правил охоронних зон”, – наголошують у комунальному підприємстві.