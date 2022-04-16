Відвести своїх дітей на прийом педіатра, який приїхав із США, 15 квітня змогли ті, хто із зони бойових дій переїхав до Тернополя.

Про це “ОстроВу” розповів мешканець Старобільська Луганської області Анатолій Анікієв, який, евакуювавшись, із дружиною та двома дітьми оселився в одному із гуртожитків Тернополя.

За словами Анатолія, доктор Тім Рабікон проводив прийом безпосередньо в гуртожитку, де завдяки волонтерам проживає кілька десятків переселенців. Мовний бар’єр під час прийому перешкодою не став. Лікар не лише оглянув трирічну дочку Анатолія, поставив діагноз та призначив лікування, а й надав необхідну для лікування мазь.