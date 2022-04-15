У Тернополі дозволили продавати алкоголь, але лише у певні години і не всім

З 16 квітня на території Тернопільської міської територіальної громади дозволено продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вина у торговельній мережі з 11:00 по 17:00 год., в закладах ресторанного господарства – до 21:00 год. з обов’язковою видачею розрахункового документа встановленого взірця.

Відповідне рішення прийнято місцевою комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді з метою недопущення торгівлі контрафактною продукцією, уникнення поширення неякісного та фальсифікованого алкоголю, враховуючи наближення Великодніх свят та беручи до уваги рішення Ради оборони Тернопільської області від 14.04.2022.

Відповідно до рішення, працівникам у формі одягу правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, територіальної оборони, Національної гвардії України, інших воєнізованих та особам зі зброєю відпускати алкогольні вироби заборонено.

Нагадаємо, з 15 квітня у Тернополі та в населених пунктах громади роботу закладів громадського харчування продовжено до 22:00 години.