У Тернополі чоловік “замінував” крамницю і “взяв у заручники” сотню людей, бо йому не продали спиртне. ВІДЕО

Про замінування продуктового магазину на вулиці Лучаківського в Тернополі на лінію “102” о 2 ночі 12 грудня повідомив невідомий. Окрім цього чоловік заявив, що взяв близько сотні людей у заручники.

На місце події одразу виїжджали усі екстрені служби. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що заручників ніхто не брав, а цілодобовий магазин працював в штатному режимі. Людей, які були всередині, евакуювали. Вибухотехніки разом з кінологами обстежили приміщення торгового закладу та прилеглу територію. Жодних небезпечних предметів вони не виявили.

Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники поліції встановили й особу додзвонювача. Це – житель Тернопільської територіальної громади. Він знаходився неподалік торгового закладу про замінування якого й повідомив.

Як стало відомо, продавці відмовилися чоловікові продавати спиртне і він вирішив відімстити. “Жартівника” затримали згідно із статтею 208 КПК.

Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до ч.2 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу.

У ході перевірки з’ясувалося, що “телефонний терорист” уже не вперше жартує із замінуванням. У 2020 році він повідомляв про вибухівку у приміщенні одного із банківських відділень. Тоді суд покарав його умовним терміном.