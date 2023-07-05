У Тернополі чоловік впав з мосту у став. ФОТО

Вчора уночі, патрулюючи неподалік ставу, інспектори роти ТОР помітили чоловіка, який кликав на допомогу.

Охоронці порядку негайно підійшли до громадянина та запитали, що трапилося. Він розповів, що невідомий чоловік послизнувся на камінні, впав з мосту в озеро та пошкодив руку. ТОРівці підбігли до громадянина, надали йому необхідну допомогу та викликали швидку. Медичні працівники ушпиталили чоловіка до лікарні.

“Дякуємо небайдужому громадянину за звернення, а патрульним — за своєчасну та професійну допомогу”, – зазначають у патрульній поліції Тернополя.