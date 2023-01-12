Патрульні завжди готові допомогти тим, хто опинився в скрутній чи небезпечній ситуації.

Учора на спецлінію 102 звернувся чоловік, який послизнувся на вулиці, впав та не зміг піднятися. Він попросив патрульних йому допомогти.

Інспектори негайно прибули за потрібною адресою, де виявили літнього чоловіка, який не міг підвестися. Охоронці порядку допомогли чоловікові піднятися та запитали останнього, чи не потрібна йому допомога лікарів. Останній розповів, що через ампутацію нижньої кінцівки, не зміг підвестися самостійно, але зараз допомоги медиків не потребує.

Інспектори допомогли чоловікові безпечно добратися додому, за що громадянин щиро подякував патрульним.

Таку інформацію оприлюднили на сторінці патрульної поліції Тернопільщини.