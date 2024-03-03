Доповнення до Правила благоустрою Тернопільської міської територіальної громади внесли на сесії міської ради першого березня. Воно стосується забезпечення належного комплексного благоустрою та відповідає реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.

За словами начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олега Соколовського, один із пунктів Правил доповнили таким змістом: «забезпечення влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель та споруд будь-якого призначення (пандуси, підйомники, платформи, звукові системи, тощо) з дотриманням державних будівельних норм».

Під час обговорення проекту рішення депутат Іван Сорокаліт поцікавився чи це стосується і старих будинків в місті. Міський голова Сергій Надал пояснив, що це стосується всіх суб’єктів господарювання, які зараз ставлять пандуси. Необхідність внести доповнення виникла тому, що зараз дозволено ставити пандуси без отримання дозволів, і багато хто робить їх не дотримуючись ДБН: вони зависокі, не витримані кути, часом непридатні до експлуатації, і єдиний спосіб вплинути на те щоб привести їх у відповідність – внести зміни у Правила благоустрою.