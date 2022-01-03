Нові бювети та колонки-качалки встановлюватимуть у Тернополі цього та наступного року.

Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський.

– У 2022 році продовжимо будувати бювети, але вони будуть не з кнопкою, яка качає воду безперестанку, а з декоративними колонками-качалками, – каже Олег Соколовський. – Прийшли до такого рішення через те, що із бювету на бульварі Куліша тернополяни настільки багато води почали брати, що почався промисловий забір. А бювет на це не розрахований, почали під’єднуватися інші горизонти і він забився. Почистили, замінили фільтри, знову почали масово набирати воду і знову бювет не працює. Найближчим часом плануємо його почистити і зробити резервну свердловину, щоб це питання вирішити. А на бульварі Данила Галицького нещодавно у бюветі натиснули кнопку, набрали воду і пішли. Для того щоб вода перестала текти необхідно ще раз натиснути кнопку, а люди цього не зробили і вода текла з бювету півдня поки наші працівники його не виключили. Тому зараз думаємо встановлювати у місті колонки-качалки нового типу. Одна із них незабаром з’явиться у парку імені Шевченка.

Зараз у місті є бювети на вулиці Юності, на бульварах Пантелеймона Куліша і Данила Галицького. У цьому та наступному роках планують збудувати бювети на вулицях Громницького, Лепкого, Петлюри, та у парку Нацвідродження.