У Тернополі будуть бігти за “Азовсталь”. ВІДЕО

Забіг «Біжу за Азовсталь» пройде у Тернополі. Долучатись запрошують у суботу, 23 липня.

Старт о 10.00 на набережній тернопільського ставу. Захід організовує Асоціація родин захисників Азовсталі. Спортивний флешмоб на підтримку гарнізону Маріуполя відбуватиметься в різних країнах. Він стартував 16 липня і триватиме до 23 липня, повідомляють Т1 Новини.

Щоб взяти участь й розповісти про оборону міста-героя – достатньо роздрукувати номер та прикріпити його собі на одяг перед пробіжкою, а потім – запостити фото в соціальні мережі з хештегом #runforazovstal.

Беріть участь у спортивному флешмобі й нагадайте всьому світу про військовий подвиг захисників Маріуполя.