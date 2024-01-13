У Тернополі хлопчик катався на санках і потрапив під автомобіль

Нещасний випадок стався у Тернополі 12 січня.

Близько 17-ї години в обласну дитячу клінічну лікарню госпіталізували хлопчика з травмами живота.

Як повідомляє “Погляд“, хлопчик катався на санках у дворі багатоквартирного будинку на по вулиці Транспортній. У якийсь момент дитина потрапила під колеса автомобіля “Hyundai Sonata”, що якраз проїжджав повз. На жаль, водій не встиг загальмувати.

Варто зауважити, що випадки травмування під час катання на санках – не рідкість. Тож аби уникнути неприємних наслідків, слід бути вкрай обережними. Зокрема, батькам варто пильнувати, де саме катається їхня дитина, чи не виїжджає вона при цьому на дорогу, а також чи немає у тому місці предметів, об які дитина на швидкості могла б вдаритися.