Дві дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими зареєстрували слідчі у Тернополі.

З тілесними ушкодженнями та множинними травмами до лікарні екстреної медичної допомоги потрапив житель Тернополя. 41-річний чоловік потрапив під колеса автомобіля. Аварія трапилася близько опівночі на вулиці 15 Квітня. У ході перевірки з’ясувалося, що водій автомобіля “Opel astra” не встиг загальмувати і здійснив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу за межами пішохідного переходу.

Кермувальник попередньо тверезий, але у нього взяли взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Чергову автопригоду з потерпілими зареєстрували слідчі в обласному центрі на вулиці Котляревського близько 16:20. До травмпункту із забоями ноги звернулася п’ятнадцятирічна дівчина. Вона сказала, що потрапила під колеса авто.

Працівники поліції встановлюють особу кермувальника і просять відгукнутися очевидців даної автопригоди, оскільки водій автівки залишив місце ДТП. Інформацію можна залишити за номером телефону: +380 67 351 3837. Триває перевірка.