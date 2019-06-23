Прикра пригода трапилася з мешканкою села Підгороднє. У жінки в торговому центрі поцупили телефон.

Про крадіжку телефону поліцейським повідомила сама потерпіла. Вона поплатилася власною безпечністю.

Як повідомляють у поліції, клієнтка вибирала нове вбрання. Аби краще роздивитися товар, жінка виходила з примірочної в до дзеркала в залі крамниці, а сумку з телефоном залишала в кабінці. Саме цим і скористалася інша відвідувачка. Зловмисниця непомітно витягла мобілку і покинула магазин.

Камери відеоспостереження зафіксували підозрювану, тож правоохоронці встановили її особу. Нею виявилася 35-річна тернополянка. Жінка у скоєному зізналася Тепер жінка постане перед судом за необдуманий протиправний вчинок.