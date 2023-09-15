До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що невідома особа викрала у нього мобільний телефон та 5 тисяч гривень.

Зі слів чоловіка, подія трапилася в парку. Там у нього невідома особа поцупила з сумки вказані речі.

У ході розшукових заходів оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний житель Тернополя. Крадений телефон він здав у ломбард, гроші витратив.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка). Триває досудове розслідування.

Поліцейські перевіряють фігуранта на причетність до вчинення інших злочинів на території обслуговування.