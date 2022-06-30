Цими днями у Тернопільському закладі дошкільної освіти ясла-садок №3 відбувся благодійний ярмарок “Вони тримають для нас небо”.
Відвідувачі заходу мали змогу придбати різноманітні смаколики та напої, а виручені кошти будуть спрямовані для потреб наших військових.
Під час заходу відбувся також благодійний аукціон, на якому були представлені речі, виготовлені спільно з вихованцями даного закладу дошкільної освіти, прапор з підписами наших захисників й військові шеврони.
Усі діти та гості свята мали змогу написати побажання та слова підтримки нашим захисникам на синьо-жовтому стязі, який незабаром відправиться на передову.
Та окрасою дійства став флешмоб діток з працівниками. А до розважальної частини свята долучилися й запрошені випускники дитсадка, хореографічні колективи, музичні дуети.