У тернопільському дитсадку на ярмарку збирали кошти для захисників. ФОТО

Цими днями у Тернопільському закладі дошкільної освіти ясла-садок №3 відбувся благодійний ярмарок “Вони тримають для нас небо”.

Відвідувачі заходу мали змогу придбати різноманітні смаколики та напої, а виручені кошти будуть спрямовані для потреб наших військових.

Під час заходу відбувся також благодійний аукціон, на якому були представлені речі, виготовлені спільно з вихованцями даного закладу дошкільної освіти, прапор з підписами наших захисників й військові шеврони.

Усі діти та гості свята мали змогу написати побажання та слова підтримки нашим захисникам на синьо-жовтому стязі, який незабаром відправиться на передову.

Та окрасою дійства став флешмоб діток з працівниками. А до розважальної частини свята долучилися й запрошені випускники дитсадка, хореографічні колективи, музичні дуети.