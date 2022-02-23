Виставу про Патріарха Йосифа Сліпого планують поставити цього театрального сезону у Тернопільському академічному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

Про це йшлося під час круглого столу, присвяченого 130 річниці з дня народження Патріарха. Цей захід відбувся у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ.

– Ідея щодо такої постановки виникла на засіданні художньої ради театру, – розповів Борис Репка, директор драмтеатру. – Адже театр не тільки розважальна установа, наша місія і в тому, щоб виховувати молодь. В репертуарі є вистави «Мазепа», «Тарас», вистава про стрілецтво, про УПА, про сьогоднішніх вояків, про Небесну сотню. Цей рік дає стимул дає для того, щоб у театрі була вистава і про Йосифа Сліпого. За жанром це має бути містерія непокори «Голгофа». У грудні ми були у владики Василя Семенюка і отримали благословення на цей труд. Олег Мосійчук, головний режисер театру, він же і постановник, зараз пише цей твір. Маємо домовленість, що у другій половині березня ми його дамо на прочитання владиці, і хотіли б у квітні розпочати роботу над постановкою. Прем’єру плануємо на кінець травня. Вистава залишиться у постійному репертуарі.

На заплановану постановку, за словами Бориса Репки, необхідні чималі кошти. У театрі уже подали заявку на грант в Український культурний фонд і сподіваються виграти. Крім цього, планують звернутися за фінансовою підтримкою до влади, як обласної, так і міської. Можливо, створять благодійний фонд, щоб бізнесмени, меценати і благодійники, які готові допомогти театру могли це зробити.