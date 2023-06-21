Після того, як виконуючий обов’язки головного тренера тернопільської «Ниви» Сергій Атласюк поповнив тренерський штаб львівських «Карпат», посада керманича недовго залишалася вакантною.

Як повідомляє Sport.ua, футболістам першолігової «Ниви», що розпочнуть підготовку до нового сезону, представлено нового головного тренера. Йдеться про Василя Mалика, який, до речі, в сезоні 2019/20 вже очолював цю команду.

Останнім часом Малик тренував дрогобицьку «Галичину», що виступає в першості Львівської області.

А допомагатимуть йому в Тернополі Олександр Стахів та В’ячеслав Котляр, який відповідатиме за підготовку воротарів.

Вакантною в «Ниві» поки що залишається посада спортивного директора: Сергій Задорожний залишив клуб, він вирішивши зосередитися на агентській діяльності.