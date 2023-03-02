Цього року кращі спортсмени Тернопільської громади отримуватимуть стипендію у розмірі 5000 гривень щомісяця. Таке рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 1 березня.

У середині лютого виконком затвердив Положення про призначення стипендій кращим спортсменам Тернопільської міської територіальної громади у 2023 році. Відповідно до нього щомісячна винагорода становила 2500 гривень. Міський голова Сергій Надал рекомендував начальнику управління розвитку спорту та фізичної культури Миколі Крутю розглянути можливість підняття стипендії та подати відповідне звернення на внесення змін до бюджету.

На засіданні першого березня внесли зміни до рішення, яке було прийняте 15 лютого. Як повідомив Микола Круть, зміна стосується розміру стипендії – її підняли до 5000 гривень. Він подякував міському голові та членам виконкому за підтримку спортсменів у цей нелегкий для країни час. Міський голова зауважив, що це буде додатковим стимулом для спортсменів досягати найкращих результатів.

Нагадаємо, що цю стипендію призначають персонально провідним або перспективним спортсменам Тернопільської міської територіальної громади, які є чемпіонами, призерами чемпіонатів, першостей світу, Європи, України, Всеукраїнських, міжнародних, інших змагань, турнірів тощо з олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, сприяють уславленню громади на всеукраїнському і міжнародному рівнях. Не можуть претендувати на неї спортсменам, які отримують стипендію Президента України або облдержадміністрації.