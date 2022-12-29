У Тернопільській громаді не будуть скасовувати комендантську годину в новорічну ніч

У новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, в Тернопільській громаді комендантська година скасовуватися не буде і триватиме як зазвичай з 23:00 по 05:00 год.

Про це повідомляють у міській раді.

Щодо роботи громадського транспорту, 31 грудня та 1 січня, він буде працювати у режимі вихідного дня. Традиційно на вихідні кількість одиниць транспорту на маршрутах зменшується на близько 30%, це зумовлено зменшенням кількості пасажиропотоку, водночас це і економія пального та електроенергії.

Нагадуємо, на території Тернопільської громади заборонено використовувати піротехнічні засоби до завершення дії воєнного стану.