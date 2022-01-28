Понад двісті захисних споруд доступні у Тернопільській громаді. Їх відшукати можна на інтерактивній карті.

Серед захисних споруд — сховища, протирадіаційні укриття та звичайні укриття. У випадку надзвичайної ситуації також рекомендують використовувати підвальні приміщення житлових будинків. Наразі управителі будинків мають доручення привести їх у належний стан.

“Сховища — це герметична споруда для людей, в якій створюються умови для тривалого перебування у випадку надзвичайної ситуації. Протирадіаційне укриття — це негерметична захисна споруда, яку можна використовувати для радіаційного захисту, а також під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Найпростіші укриття — цокольні та підвальні приміщення житлових будинків та громадських установ”, – повідомив на прес-конференції начальник міського управління надзвичайних ситуацій Андрій Поліщук.

Оповіщення населення відбувається за допомогою централізованої системи з використанням сирен та радіомовлення. Звук сирени означає “Увага всім”, після цього звуку необхідно терміново включити телевізор, радіо, за допомогою якого передаватимуть повідомлення про вид надзвичайної ситуації.