Інтерактивну карту захисних споруд розробили у Тернопільській міській раді.

З її допомогою жителі громади можуть дізнатися місця розташування сховищ, протирадіаційних та найпростіших укриттів. Посилання на цей ресурс можна знайти на сайті міськради у розділі «Е-сервіси».

На території громади, за даними міської ради, є 92 захисні споруди: 55 сховищ, 37 протирадіаційних укриттів, 127 найпростіших укриттів. Із них у комунальній власності міста перебуває 3 сховища та 6 протирадіаційних укриттів; в обласній та районній комунальній власності 1 сховище та 8 протирадіаційних укриттів; у державній власності 30 сховищ та 19 протирадіаційних укриттів; в іншій формі власності 23 сховища та 4 протирадіаційних укриття.

На карті захисні споруди мають своє позначення, відповідно до призначення. Натиснувши на позначку можна дізнатися адресу розміщення укриття, тип захисної споруди та кількість осіб, які можуть там перебувати.вмістимість сховищ різна – від 30 до 4000 осіб. Більшість розраховані на 100 або 300 осіб. Сховища, у яких може перебувати більше тисячі людей розташовані на вулицях Текстильна,18 (два сховища для 1050 осіб кожному), Лук’яновича, 8 (1500), 15 Квітня, 6 (4000). Вмістимість потирадіаціних та найпростіших укриттів також є різною. Щодо захисних споруд у селах, які входять до ТМТГ, то протирадіаційне укриття на 50 осіб є тільки у Чернихівцях.