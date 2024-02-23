У Тернопільській книгозбірні провели годину мужності в межах акції “Я підтримую Сталеву Сотню!”.

Невблаганно наближається дата, яка розірвала життя українців на «до» і «після».

В ці дні ми оплакуємо всіх, кого забрала ця жахлива війна та захоплюємось тими, хто захистив, вберіг, не допустив, хто витримує пекельні бої, знищує ворога, щоби в Україні тривало життя – відносно мирне та відносно щасливе.

Година мужності «Характер зі сталі», що відбулась у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей в межах благодійної акції «Я підтримую Сталеву Сотню» була присвячена незламним воїнам, їхнім подвигам, що вже стали героїчною частиною української та світової історії.



Учасниками заходу стали учні ТВПУ ресторанного сервісу і торгівлі та ВСП “Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. Івана Пулюя”.

Про те, як в умовах війни гартує дух і здобуває базові військові навички українська молодь, розповів присутнім друг Вікінг – представник націоналістичного руху «Права Молодь». Юнак продемонстрував розбір автомата Калашникова та провів інструктаж з накладення турнікета, після чого учасники заходу вишикувались в чергу, щоби спробувати зробити це самотужки. Захід завершився переглядом мотиваційного фільму «Шлях Поколінь», оператором якого є Сергій Коновал з позивним «Норд» – командир 2 стрілецької роти, 2 стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК «Сталева Сотня». Під кінець події усі охочі придбали унікальні прикраси, аксесуари та листівки, виготовлені військовими та задонатили у скриньку благодійних внесків. Всі зібрані під час акції кошти будуть спрямовані на підтримку бійців «Сталевої Сотні».

Слава Україні! Героям Слава!

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей