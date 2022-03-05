55 вихованців дитбудинків привезли на Тернопільщину з областей, де тривають обстріли.

Про це Суспільному розповіла виконувачка обов’язків головної лікарки дитбудинку Олена.

За її словами, наразі, діти здорові та забезпечені усім необхідним. Дитбудинку зараз допомагає місцева влада та волонтери.

“Нас дуже добре прийняли, ми забезпечені всім. А якщо чогось не вистачає – то на допомогу приходять волонтери і влада. Ми були дуже втомлені, але відпочили і наші діти перенесли дорогу прекрасно. Дуже дякую всім людям, хто долучився до цієї доброї справи. В нас діти раннього віку. Я думаю, вони поки не розуміють, в яку вони ситуацію потрапили. Якщо буде необхідна підтримка нашим медсестрам і нашому персоналу, думаю, на допомогу прийдуть психологи”, – каже виконувачка обов’язків головної лікарки дитбудинку Олена.