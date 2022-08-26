Зміни до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій» прийняла Верховна Рада України.

Зокрема, вони стосуються приведення до вимог законодавства мережі споруд цивільного захисту.

– Другою частиною закону Кабінетом міністрів військовим адміністраціям і територіальним громадам доручили у стислі терміни провести низку заходів, які передбачають приведення до вимог законодавства вже існуючої мережі споруд цивільного захисту, – розповів Володимир Харченко, директор департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОВА. – Зокрема, територіальні громади мають розробити схему розташування систем цивільного захисту відповідно до містобудівної документації. Необхідно у найстисліші терміни привести існуючі споруди цивільного захисту до вимог нормативних документів, при цьому вони мають бути доступними для маломобільних груп населення. Є також окремі доручення про впорядкування адресного фонду територіальних громад. Ця робота була розпочата, але не завершена, громади мають провести її у стислі терміни, має бути сфоромований реєстр об’єктів комунальної власності. Це все має бути внесено до загальнодержавної системи у галузі будівництва.

В цілому, за словами Володимира Харченка, закон скерований на упорядкування існуючої мережі фонду споруд цивільного захисту і приведення їх до сучасних вимог. Також прийнятий документ впорядковує і запроваджує чітку і зрозумілу систему щодо передбачення вимог цивільного захисту на стадії забудови територій і на стадії будівництва об’єктів.