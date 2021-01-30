У січні більше тисячі жителів Тернопільщини отримали статус безробітного. А загалом в обласному центрі зайнятості зареєстровано понад 32 тисячі осіб без роботи. Втім, це лише офіційна статистика. Експерти припускають, що реальне число незайнятого населення набагато більше.

На Тернопільщині безробітних збільшилося на 17% порівняно з попереднім роком. Зворотна тенденція простежується щодо вакансій, які подають роботодавці в області.

«Зареєстровано понад 32 тисяч безробітних, це на 17% більше, ніж попереднього року. Простежується така тенденція: кількість вакансій меншає, а безробітних більшає. Порівняно з попереднім роком, значно поменшало вакансій. Натомість число безробітних постійно збільшується. Протягом року вакансії дали лише 5 тисяч роботодавців, ми отримали 22 тисячі вакансій, майже наполовину менше, ніж попереднього року. Близько 30% безробітних – молодь з вищою освітою», – каже заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська.

Жителям краю, які втратили роботу, радять одразу звертатися до центру зайнятості. Адже після отримання статусу безробітного передбачена фінансова допомога. Під час карантину зареєструватися у службі зайнятості можна в онлайн-режимі. Але для цього необхідно мати електронний підпис.