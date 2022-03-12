У школи Тернопільщини записалися майже дві тисячі учнів, котрі приїхали з областей, де точаться бої

З 14 березня на Тернопільщині розпочинається освітній процес. Діти шкільного віку з числа тимчасово переміщених осіб, які приїхали у Тернопільську область можуть навчатися дистанційно у тернопільських школах або у закладах, яких навчалися раніше, якщо є така можливість.

Про це повідомила начальник управління освіти і науки ТОВА Ольга Хома.

– Відповідно до рішення Ради оборони Тернопільська область з 14 березня розпочиеає навчання у дистанційному форматі, – говорить Ольга Хома. – Найактуальнішим питанням зараз є кількість учнів з числа тимчасово переміщених осіб, які зареєструвалися до наших закладів освіти, щоб брати участь у навчальному процесі. Станом на 11 березня до закладів загально-середньої освіти області записалося майже 2000 учнів. Найбільше дітей з Харківської області та Харкова. Також є діти з Києва, які планують дистанційно навчатись у своїх закладах освіти Київської області. Кількість учасників освітнього процесу буде збільшуватися, адже планується реєстрація дітей також у вихідні дні.

Для того, щоб діти навчалися дистанційно батькам необхідно подати заяву у вибраний заклад освіти. Школи прийматимуть заяви не тільки у будні, й у вихідні. Також органам місцевого самоврядування доручили інформувати тимчасово переміщених осіб, які проживають на їхній території, про можливість отримання освітніх послуг онлайн.