Більше шести мільйонів гривень виділили з бюджету громади на ремонтні роботи у дитячих садках та школах Тернополя. За ці кошти поведуть ремонти у п’яти дошкільних закладах і п’яти закладах загальної середньої освіти.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 24 серпня.

– Цим рішенням ми дозволяємо управлінню освіти і науки спрямувати кошти бюджету розвитку на дошкільну освіту у сумі 1 мільйон 446 тисяч гривень і на загальну середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 4 мільйони 830 тисяч гривень, – зауважила Ольга Похиляк, начальниця управління освіти і науки. – Йдеться в основному про заклади дошкільної і загальної середньої освіти де потрібно ліквідувати аварійні ситуації, облаштувати укриття тощо.

Два садочки № 6 та 25 кошти отримають фінансування на капітальний ремонт будівлі, усунення аварійної ситуації. Заклад № 16 – на ремонт укриття, №17 – на капремонт будівлі, № 10 – на влаштування тіньових навісів.

Серед шкіл кошти на капітальний ремонт будівлі отримають заклади №4, 5 та 16. Школа №11 і 21 – на капремонт укриття.