У селі Юськівка на Тернопільщині введено офіційну заборону на вирощування картоплі.

Місцеві господарі не зможуть займатися виробництвом вищевказаного продукту протягом наступний чотирьох років, пише SEEDS.

Така інформація була оприлюднена на сайті Кременецької районної державної адміністрації. Потреба у забороні вирощування картоплі у Юськівці виникла через серйозну хворобу згаданого овочу. Так, на плодах тут була виявлена золотиста картопляна нематода. Ця хвороба наносить значну шкоду овочу. Вона викликaє урaження, при якому рослини передчaсно жовтіють, a нa її коренях видніються цисти немaтод. Зaрaженa рослинa не може у знaчній мірі проводити фотосинтез. Тож якість новоутворених бульб у результaті погіршується.

Кременецька райдержадміністрація надала розпорядження запровадити карантин на 2 га землі, де вирощувалася заражена картопля. Місцевим жителям порадили провести сівозміну та посадити на цій території бобові, зернові та технічні культури, які є стійкими до паразита. Картоплю ж поки будуть вирощувати на інших сільськогосподарських ділянках. При цьому спеціалісти радять використовувати стійкі сорти цього овочу.