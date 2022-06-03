Сьогодні у Дичкові Тернопільського району прощаються із 19-річним військовим Святославом Струсом.

Нагадаємо, юнак загинув під час несення військової служби у Дніпрі.

Тіло юного Героя зустріли на малій батьківщині вчора.

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“Плакало небо разом із сотнями жителів Великогаївської громади, які вийшли на вулиці своїх сіл, щоб зустріти загиблого із с. Дичків Святослава Струса.

Нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника України назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів та усіх, хто знав його, любив та шанував.

Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!”, – ідеться у повідомленні на сторінці громади.

Вічна пам’ять Герою! Слава Україні!