У садах Петра Гадза під час забігу зібрали понад 20 тисяч гривень для ЗСУ

У неділю, 7 травня, на Бучаччині відбувся забіг «Квітучий сад».

Спортивний захід організувало фермерське господарство «ГАДЗ» в селі Трибухівці.

Учасники не лише пробігли обрані дистанції та отримали призи, а й зробили свій вклад у допомогу ЗСУ.

Загалом вдалось зібрати 21471,5 гривень та 50 євро. Про це у соцмережах повідомили бучацькі волонтери.

– Ми щиро вдячні організаторам, учасникам та глядачам, усім, хто долучився до збору коштів для захисників України. Важливо зазначити, що фермерське господарство зі своєї ініціативи постійно підтримує бійців свіжими яблуками та соками, передають їх перед кожною нашою поїздкою на схід. Дякуємо за підтримку, працю, небайдужість і наближення перемоги! Слава Україні! – зазначили на сторінці «Волонтери Бучаччини».

До слова, участь в забігу взяли діти та дорослі від 2,5 до 82 років. Їх не злякав ні дощ, ні вітер, ні холод. Маршрут пролягав через квітучий яблуневий сад ФГ «ГАДЗ».