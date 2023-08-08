У ріці на Тернопільщині знайшли тіло чоловіка, котрий втопився напередодні

Вчора у ріці на Тернопільщині знайшли тіло чоловіка, котрий втопився напередодні.

Як повідомили у ДСНС, 6 серпня у селі Дунаїв Кременецької територіальної громади під час купання в річці Іква зник під водою житель села Будки Почаївської громади, чоловік 2004 року народження.

До пошуків зниклого було залучено черговий караул пожежно-рятувальної частини. О 19:20 пошукові заходи завершили безрезультатно.

7 серпня пошукові роботи було продовжено. До них залучили водолазів. О 12:20 вони знайшли тіло чоловіка.