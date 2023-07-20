Масову загибель риби у річці днями виявили місцеві мешканці сіл Застав’є та Товстолуг. Таку ситуацію підтвердили й в інших селах громади.

На місце події виїхали екологічні служби та поліція. Екологи взяли аналіз води, результати якого будуть лише через декілька днів. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 242 (Порушення правил охорони вод, що спричинили масову загибель тварин) ККУ.

Вчора у Великогаївській сільській раді відбулося засідання техногенної комісії. Зі слів представника Держпродспоживслужби Івана Гавришківа та керівника Тернопільської районної державної лікарні ветеринарної медицини Павла Гнатишина, причиною снулої риби може бути низький рівень води в річці, спричинений високою температурою на вулиці, що призвело до падіння рівня кисню у воді.

Старости сіл довели до відома присутніх інформацію про ситуацію у своїх округах. Вони зазначили, що під час обстеження узбереж було встановлено чималу кількість снулої риби.

На даний час триває перевірка рибоохоронним патрулем та екологічними службами. Здійснено забір води та взято рибу на проведення аналізів. Причину буде встановлено після отримання результатів досліджень від екологічних служб. Про це інформують у Великогаївській сільській раді.

Водночас місцеві мешканці у коментарях в соцмережі висловлюють сумнів у тому, що риба загинула внаслідок природних факторів.

“У ставку таке можливе, але не в річці! Яка б глибина не була у річці, вода насичується киснем, бо є течія. Форель живе у річках, глибина яких і до 10 см. Шукайте іншу версію, панове!”, – пропонує Лариса Береженко.

“А те що в річці,вище по течії стояв сморід, то нікого не хвилює, і після цього сплила риба, нижче по течії”, – зауважує Павло Білик.

“Хочете ображайте но я свою думку скажу люди самі вині чому в ріці сміття плаває викидають дохлі свині котиків собак і так дальше, а пляшки, пакети… це не рахую будівельні матеріали. Колись в ріці купалися зараз що робиться”, – пише Ігор Вітровий.

Окрім того, озвучена інформація, що у річці хтось помив бочки від хімікатів.

Сподіваємося, відповідні служби з’ясують справжню причину загибелі риби, а винні понесуть покарання.